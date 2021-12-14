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【新冠疫苗】英疫苗護照要求或增 政府有意納入第3針

環球社會熱點 18:05 2021/12/14

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英國因應新冠肺炎Omicron變種病毒威脅，日前宣布擴大第3針接種對象。衛生大臣賈偉德表示，當所有成年人能打第3針時，政府有意把第3針納入疫苗護照要求，配合早前的防疫規定。

【Omicron變種】估算日增20萬宗 料2日內成英國主流 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）周一（13日）在國會發言時指出，當英國全數成年人有「合理機會」（reasonable chance）接種第3針，政府擴大疫苗護照要求至第3針，即屆時參與大型活動，民眾需展示有第3針證明的疫苗護照。

同日賈偉德警告，若第3針接種速度欠理想，英國將面臨更嚴峻疫情。賈偉德指出，英國單日最高接種紀錄為逾84萬劑，未來需持續打破紀錄。不過，賈偉德亦明言，國民保健服務（NHS）的非緊急病症服務將受政府在新年前讓所有成年人打第3針的計劃影響。

【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）同日宣布，本周起英格蘭將向所有年滿18歲、完成接種第2針滿3個月的人提供第3針疫苗。

一旦約翰遜的「Plan B」防疫措施於周二（14日）獲國會通過，英國民眾進入夜店或參加大型活動時，除非已接種兩劑疫苗，必須展示快速抗原檢測的陰性結果證明。

「Plan B」內容

-民眾身處大多公共室內區域時強制佩戴口罩，如戲院及劇場。

-建議企業容許民眾在家工作。

-要求民眾參與有大型人群聚集的活動時需使用疫苗護照。

 取得要求：快速檢測陰性結果報告或接種兩劑疫苗證明。

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責任編輯：吳漢培

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