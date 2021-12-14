【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬

教育局請言語治療主任，月薪33,350元至73,775元，需持有香港頒授的言語及聽覺科學學士學位，為有言語及語言障礙的學生提供專業評估及輔導服務，職位主要獲派任職於官立學校，提供校本言語治療服務。職位會按公務員試用條款受聘3年，而通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

申請手續：

I. 以郵寄方式或親身遞交申請

申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。



填妥的申請書，連同用以證明相關學歷的文憑／證書及成績單的副本，於2021年12月31日或之前送達下列查詢地址。請勿遞交任何證明文件的正本。如以郵寄方式提交申請，信封上郵戳所示的日期不可在2021年12月31日之後。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人須在申請書上及信封面註明「申請言語治療主任職位」。



II. 在網上遞交申請

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站在2021年12月31日或之前作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2022年1月7日或之前把其文憑／證書、成績單等證明文件的副本，以郵寄或送交下列查詢地址，信封面及所有證明文件副本上須註明網上申請編號。請勿遞交任何證明文件的正本。



若申請書並非以指定的申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]提交、以傳真或電郵提交、逾期提交或沒有夾附充足證明文件的申請，將不獲受理。



申請人如獲邀請參加面試，會在2022年3月底或之前接獲郵寄／電郵通知，請確保已填寫正確的郵寄及電郵地址。由於核實申請人的資格需時，申請人即使獲邀參加面試，並不表示已符合言語治療主任職位的入職條件。申請人如未獲邀參加面試，可視作落選論。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈16樓1636室 教育局聘用及人事組

查詢電話：2892 6177 / 2892 5705

截止申請日期(日/月/年)：31/12/2021 23:59:00

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂