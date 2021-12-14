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【中小企營商】25%受訪者疫下有限經營　反映政府補助渠道不暢

商業 18:00 2021/12/14

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調查發現，約25%受訪中小企表示已有限經營、暫停營運或永久關閉。（資料圖片）

疫情下，中小企面臨前所未有的機會和挑戰，不少商戶皆面對資金不足的情況。「新型冠狀病毒疫情下中小企的挑戰及未來展望」調查發現，約25%受訪者表示已有限經營、暫停營運或永久關閉。

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即使多數企業有申請政府補助，惟融資渠道不暢，44%的受訪者表示銀行融資被拒絕或批額不足75%。有業界代表反映，政府資助框架嚴謹，中小企商戶申請需經層層部門，需時頗久。

調查由來自香港城市大學、香港大學以及新加坡國立大學學者組成的團隊、和晉峰青年商會合辦，合共收到486個有效樣本。結果顯示，多數受訪企業有申請政府補助﹔66%受訪者申請了抗疫基金補貼，36%受訪者申請了貸款擔保計劃，惟只有43%獲得至少75%的金額。

文件經政府不同部門處理　需時甚久

香港中小型企業聯合會葉笑彤表示，有商戶反映，部分資助批核時間頗長，文件經政府不同部門處理，加上資助框架嚴謹，甚至需時4至6個月，未能解燃眉之急。她指出，疫下環球經濟狀態不穩，當中以製造及出口業最為艱難，不少企業因工廠及員工均在內地而不符合申請資格。

替不同中小企申請政府資助的顧問公司「SaveSMEHK.com」，其創辦人譚麗時亦表示，業界面對的最大問題為，需提供文件證明生意於幾個月內大受影響。惟企業疫下情況表現相若，獲批貸款比例因此受影響。

她認為，政府應增加人手應對補助申請，加快批核時間。且宜多推動本土經濟需求，除了為出口推廣提供「中小企業市場推廣基金」外，亦應照顧本地零售商，如提供市集資助。

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記者：李智美

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