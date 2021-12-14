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【新股IPO】艾迪康醫學傳本周闖關 集資約4億美元 凱雷有份投資

股樓投資 18:08 2021/12/14

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內地醫學檢測機構艾迪康醫學傳將於本周四（16日）闖關，此前有消息指，艾迪康短期將來港上市，集資約4億美元，最快於今年底掛牌。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

艾迪康醫學檢驗中心成立於2004年，在內地連鎖經營獨立醫學實驗室，現時已設立25家醫學實驗室，提供超過2,800項檢測項目，並與全國1.6萬家醫療機構建立了合作，每天為可20萬人以上就近提供檢驗報告。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

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根據艾迪康醫學初步招股文件顯示，凱雷控制的基金Pearl Group Limited於2018年成為公司的單一最大股東，持有公司上市前約39.87%股權。同場加映：【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股

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記者：張以正

IPO 港股

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