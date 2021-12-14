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【監管風暴】官媒評網紅為流量無底綫 憂收緊平台監管快手嗶哩嗶哩跌近5%

股樓投資 17:29 2021/12/14

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近日內地有一對夫妻意外身亡，網紅為賺取流量集體「探望」其遺腹，令當事人受滋擾，引起社會熱話。官媒《人民日報》指，有關網紅對當事人造成嚴重滋擾，粗暴展現未成年的痛苦及傳播私隱，造成二次侵害及侵犯未成年人合法權益。

同場加映    【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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人民日報認為，要針對這些違規違法的網紅，要封的封、要禁的禁，平台不應手軟，而任由網紅侵犯別人權益，本身便是平台管理失職。該報補充指，部分網上平台回避監管責任，只著眼本身流量，相關部門應該依法追究平台責任。

憂慮當局加強網紅平台監管，快手 （01024） 股價跌近5%，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾5.7%。

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝克迪, CFA

嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 人民日報 網紅 港股 經濟

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