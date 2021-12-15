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【iMoney GIFTaway】送gülsha玫瑰花療日夜精華套裝（連禮盒及月曆）（總值$948）

理財智慧 20:02 2021/12/15

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名額10

iMoney訂戶優先

 

普世歡騰嘅聖誕佳節又就快到啦，唔知大家預備好自己又或者預備好聖誕禮物未呢？佳節當前梗係要靚住見人，【gülsha玫瑰花療日夜精華套裝（連禮盒及月曆）】就啱晒你啦~

 

採用頂級大馬士革玫瑰花煉製而成的高純度花療日夜油配方，全天候24小時為肌膚築起保護屏障。日夜交替使用2款晨露純玫瑰精華油，保濕鎖水滋潤肌底，質地潤而不膩。更可提升抗敏修復力，蘊含Omega 369 幫助細胞修復再生，祛黃亮肌，肌膚更緊緻細嫩。配合gülsha粉晶按摩石一同使用，更有效排水腫，聞著淡淡的玫瑰味，放鬆心情，舒緩一整天的疲勞感。

 

套裝包括﹕

- gülsha 晨露純玫瑰精華油 (20ml)

- gülsha 晨露純玫瑰晚間修復精華油 (20ml)

- gülsha 天然按摩石

- gülsha 精美月曆

- gülsha 禮盒

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

https://tinyurl.com/imgagulsha

 

截止日期﹕20211219日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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