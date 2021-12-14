The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋The YOHO Hub快將開價推售，發展商率先開放示範單位予傳媒。首先開放的示範單位為四房雙套連儲物室間隔，新地代理總經理陳漢麟表示，是次為系內元朗YOHO系列首次推出該款戶型，同則單位數量稀罕，期望大單位能夠吸引家庭客及換樓客入市。

The YOHO Hub四房示範單位（連裝修）

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

發展商開放一對兩個示範單位，分別為連裝修及交樓標準單位，皆以The YOHO Hub第5座28樓H室為藍本搭建，實用面積1,178平方呎，屬四房間隔。單位入開有玄關位，可擺放鞋櫃。穿過玄關即可到達長方形客飯廳，大廳空間偌大，可容納八人餐桌，另一邊則可擺放沙發、組合櫃等家具。客飯廳以摺門連接41平方呎露台，進一步加強採光及採景。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

飯廳一側連接廚房及儲物室。設計師將儲物室牆身拆除，換成玻璃幕門，並用作連接飯廳的酒櫃。廚房方面，儲物櫃及電器等家具一應俱全，同時有窗戶及工作平台通風，廚房內亦設連廁所工人房。

The YOHO Hub四房示範單位（交樓標準）

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

單位以長走廊連接睡房。其中最靠近大廳的睡房改裝為書房，可用作工作空間，設計師將睡所及客廁門口換成玻璃趟門，以增強空間感。客房以方形開則，而兩間套房面積較大，可放置雙人床及大衣櫃，主人房浴室更同時設有浴缸及淋浴間，並為設有大玻璃窗的「明廁」。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機