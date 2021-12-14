  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發

科技 18:00 2021/12/14

分享：

影像是元宇宙應用中不可或缺一環，而用戶對影像像真度要求頗高，而為構建多角度沉浸體驗，影像素材需3D化，否則在沉浸環境下，體驗大打折扣。惟在技術限制下，現階段不少應用退而求其次，改以動畫繪圖、虛擬頭像等形式，取代真人影像。容積影像（Volumetric image ）技術平台TetaVi就期望走另一條路徑，以超真實影像內容作為元宇宙的核心。

  • 容積影像是3D影像拍攝的技術，透過多部鏡頭同時多角度拍攝，捕捉動態物件影像，再經軟體分析，整合成動態模型的素材，放上虛擬平台，便可以在360度環境，觀看真人的動作。

行政總裁Gilad Talmon分享，該企之前就有製作不少運動、音樂演出等的容積影像，大量運用深度學習算法，將所需鏡頭數目大幅減少，甚至不需要專業的場地，都能夠完成。

要製作多角度的立體影像，需要透過多部攝影機拍攝，再以電腦算法整合。（Tetavi提供圖片）

元宇宙近日成為潮流，對Gilad Talmon而言，他預計元宇宙應用距離真正的爆發尚待時日，發展關鍵就在於內容的多少，

內容為王，只要有更多優質的內容，吸引更多人有興趣和體驗，提高平台的使用率。

其後，只要技術容許非專業製作者，亦可創作大眾有興趣的內容，再加上AR眼鏡、VR頭盔等裝置更成熟方便，屆時元宇宙應用相信能開花結果，一如YouTube、Tiktok等內容平台的發展。他續指，大約兩年內會突破性發展，「過去一兩年，業界已有些有潛力的項目，它們短時間可以面世。」

他續解釋，元宇宙應用的興起，與遊戲成為絕大部分新世代的共同習慣有關：

社交網絡公司發現新世代開始在沉浸遊戲環境進行社交互動，減少在社交平台的時間，這是警號讓科企界轉向，以求留住已這群新興消費者。正如微軟、ByteDance亦大肆增加對遊戲業的投入，如果現在再不行動，將會錯失一大市場。

【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機

【元宇宙】3D虛擬店突破電商限制　助品牌突出形像

而TetaVi就目標在這大趨勢下，把握與內容有關的商機，讓創作者簡易地製作適合元宇宙內容。他觀察到，開始有少部分媒體內容，能以元宇宙裝置觀賞。因而他預期，未來會有愈來愈多專業演出：例如音樂、舞蹈等，會在元宇宙環境呈現，成為平台吸引用戶，以及商業宣傳的重要元素。該企一些進行中的項目，就有與音樂廠牌合作，將演出搬至沉浸空間，讓觀眾可在虛擬世界近距離體驗偶像演出；也與著名運動團隊合作，研究如何讓粉絲與心儀偶像進行互動。

圖為以容積影像拍攝舞蹈員動作，再結合虛擬背景的效果。（TetaVi提供圖片）

TetaVi在今年完成值2000萬美元的A輪融資，目前在以色列、美國等地設有團隊、工作室等。他亦透露，公司重視中國市場，特別是中國的遊戲市場龐大，加上市場在採用元宇宙技術亦相信是先驅，有意在未來擴展其他亞洲市場業務。

【元宇宙】高通展示元宇宙技術　夥Meta率先示範虛擬會議室方式對話（有片！）

記者：周俊霖

相關文章

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
2021/12/11
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【醫療科技】初創研發認知障礙預測平台　獲本地40間機構採用
2021/12/13
【醫療科技】初創研發認知障礙預測平台　獲本地40間機構採用
【機迷熱話】PS5可自由換裝！　Sony推出全新5色主機護蓋（多圖）
今日
【機迷熱話】PS5可自由換裝！　Sony推出全新5色主機護蓋（多圖）
【Android也可用】蘋果推新Android App「Tracker Detect」　助偵測AirTags防追蹤
今日
【Android也可用】蘋果推新Android App「Tracker Detect」　助偵測AirTags防追蹤

你可能感興趣

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
15:05 2021/12/11
【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身
【醫療科技】初創研發認知障礙預測平台　獲本地40間機構採用
14:50 2021/12/13
【醫療科技】初創研發認知障礙預測平台　獲本地40間機構採用
【機迷熱話】PS5可自由換裝！　Sony推出全新5色主機護蓋（多圖）
今日 12:30
【機迷熱話】PS5可自由換裝！　Sony推出全新5色主機護蓋（多圖）
中國市場 社交平台 亞洲市場 運動 VR 遊戲 音樂 舞蹈 元宇宙 3D

下一篇文章

【Android也可用】蘋果推新Android App「Tracker Detect」　助偵測AirTags防追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【香港健康碼】香港健康碼系統開通　用多過一部手機也需上載？
【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone
【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone
【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片　《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首
【年度回顧】 YouTube公布十大熱門影片　《天竺鼠車車》超越姜濤排榜首
【Google】又一回憶將消失！　Google工具列正式步入歷史
【Google】又一回憶將消失！　Google工具列正式步入歷史
【華為動向】華為旗艦摺機P50 Pocket　將於12月23日發布
【華為動向】華為旗艦摺機P50 Pocket　將於12月23日發布
【串流大戰】Netflix開放新網站「Tudum」　讓用家觀看影集預告、獨家專訪
【串流大戰】Netflix開放新網站「Tudum」　讓用家觀看影集預告、獨家專訪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款