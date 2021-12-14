【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發

影像是元宇宙應用中不可或缺一環，而用戶對影像像真度要求頗高，而為構建多角度沉浸體驗，影像素材需3D化，否則在沉浸環境下，體驗大打折扣。惟在技術限制下，現階段不少應用退而求其次，改以動畫繪圖、虛擬頭像等形式，取代真人影像。容積影像（Volumetric image ）技術平台TetaVi就期望走另一條路徑，以超真實影像內容作為元宇宙的核心。

容積影像是3D影像拍攝的技術，透過多部鏡頭同時多角度拍攝，捕捉動態物件影像，再經軟體分析，整合成動態模型的素材，放上虛擬平台，便可以在360度環境，觀看真人的動作。

行政總裁Gilad Talmon分享，該企之前就有製作不少運動、音樂演出等的容積影像，大量運用深度學習算法，將所需鏡頭數目大幅減少，甚至不需要專業的場地，都能夠完成。

▲ 要製作多角度的立體影像，需要透過多部攝影機拍攝，再以電腦算法整合。（Tetavi提供圖片）

元宇宙近日成為潮流，對Gilad Talmon而言，他預計元宇宙應用距離真正的爆發尚待時日，發展關鍵就在於內容的多少，

內容為王，只要有更多優質的內容，吸引更多人有興趣和體驗，提高平台的使用率。

其後，只要技術容許非專業製作者，亦可創作大眾有興趣的內容，再加上AR眼鏡、VR頭盔等裝置更成熟方便，屆時元宇宙應用相信能開花結果，一如YouTube、Tiktok等內容平台的發展。他續指，大約兩年內會突破性發展，「過去一兩年，業界已有些有潛力的項目，它們短時間可以面世。」

他續解釋，元宇宙應用的興起，與遊戲成為絕大部分新世代的共同習慣有關：

社交網絡公司發現新世代開始在沉浸遊戲環境進行社交互動，減少在社交平台的時間，這是警號讓科企界轉向，以求留住已這群新興消費者。正如微軟、ByteDance亦大肆增加對遊戲業的投入，如果現在再不行動，將會錯失一大市場。

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而TetaVi就目標在這大趨勢下，把握與內容有關的商機，讓創作者簡易地製作適合元宇宙內容。他觀察到，開始有少部分媒體內容，能以元宇宙裝置觀賞。因而他預期，未來會有愈來愈多專業演出：例如音樂、舞蹈等，會在元宇宙環境呈現，成為平台吸引用戶，以及商業宣傳的重要元素。該企一些進行中的項目，就有與音樂廠牌合作，將演出搬至沉浸空間，讓觀眾可在虛擬世界近距離體驗偶像演出；也與著名運動團隊合作，研究如何讓粉絲與心儀偶像進行互動。

▲ 圖為以容積影像拍攝舞蹈員動作，再結合虛擬背景的效果。（TetaVi提供圖片）

TetaVi在今年完成值2000萬美元的A輪融資，目前在以色列、美國等地設有團隊、工作室等。他亦透露，公司重視中國市場，特別是中國的遊戲市場龐大，加上市場在採用元宇宙技術亦相信是先驅，有意在未來擴展其他亞洲市場業務。

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記者：周俊霖