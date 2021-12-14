【MPF】MPF供應商推美股基金 搶乘美股順風車

▲ 繼BCT銀聯及中國人壽後，永明金融也新增美國股票MPF基金。

據強積金（MPF）專家積金評級公司的最新統計，截至今年11月底止，MPF總資產值逾1.17萬億元，即使上月MPF已轉蝕，如以積金局網站指，基金平均開支比率（FER）為1.43%，業界推斷營運商共獲取逾166億元收入。

此外，全球又再鬧疫慌，美股昨晚也急跌，港股今天跌幅加劇，唯恐恒指連挫兩年，恒指23000點危危乎。市料來年美股暫未由牛轉熊，難怪再有MPF公司推美國股票基金，永明金融旗下新推涵蓋兩大市場、「美國及香港股票MPF基金」剛獲批，這是近期第3間MPF經營者，搶乘美股順風車。

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今年MPF轉蝕0.4%【下一頁】

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強回應本報查詢指，中國人壽集成信託計劃最近已新推美國股票MPF基金，主要投資在鄧普頓旗下富蘭克林強積金美國機會基金，行政收費約為0.6%。此外，BCT積金之選計劃也新增銀聯美國股票基金，於11月23日正式成立，其管理費上限是佔基金資產值的0.99%，而投資經理為東方滙理資產管理公司，主要揉合標普500及纳斯特克兩大指數。

不過，專家提醒，押注美股的MPF基金未必跟足美股的升幅。因MPF須有30%資產持有港元，以便應付供款人隨時贖回。

另方面，駿隆今天公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利（26.8%）、滙豐（17.8%）及永明（10.9%）。於過去12個月，宏利及永明錄得最多市場佔有率增幅，分別上升1.3個百分點及1個百分點，相反滙豐（HSBC）的市場佔有率則下滑最多，跌1個百分點。

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指：自今年9月至11月，股票資產連續3個月錄得淨流入共68億元，大約有51億元資金於11月流入股票市場。亦見成員開始轉入美國股票基金，該類基金暫時成為2021年內最多資金淨流入，約為91.5億元。雖然股票市場11月表現偏差，但建議成員在調整強積金計劃時，應考慮較長線的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪