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【監管風暴】 微博被罰款300萬 股價急跌一成

股樓投資 17:15 2021/12/14

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國家網信辦約談處罰新浪微博，消息拖累微博（09898）股價急挫，一度急跌逾一成，低見218元，收報219.8元，仍跌9.6%。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

網信辦發公告指，針對近期新浪微博及公司帳號多次出現法律、法規禁止發布或傳輸的信息，情節嚴重，約談相關負責人，並責令立即整改，嚴肅處理相關負責人。公告又指，北京市網信辦對新浪微博運營主體「北京微夢創科網絡技術有限公司」依法予以共計300萬元人民幣的行政處罰。

【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

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記者：郭秀慧

微博－SW（09898） 經濟

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