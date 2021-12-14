【監管風暴】 微博被罰款300萬 股價急跌一成

國家網信辦約談處罰新浪微博，消息拖累微博（09898）股價急挫，一度急跌逾一成，低見218元，收報219.8元，仍跌9.6%。

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網信辦發公告指，針對近期新浪微博及公司帳號多次出現法律、法規禁止發布或傳輸的信息，情節嚴重，約談相關負責人，並責令立即整改，嚴肅處理相關負責人。公告又指，北京市網信辦對新浪微博運營主體「北京微夢創科網絡技術有限公司」依法予以共計300萬元人民幣的行政處罰。

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記者：郭秀慧