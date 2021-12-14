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【職位招聘】勞工處12月16日設飲食業招聘日4大品牌參與　Starbucsk兼職咖啡師時薪70元每天工作4小時

商業 17:14 2021/12/14

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香港的Starbucks將在12月16日進行招聘日。（法新社圖片）

疫情新常態下漸重回正軌，各行業開始招聘僱員迎接商機。勞工處將於12月16日（星期四）設有飲食業招聘日。連鎖咖啡店在當日進行招聘，並提供每天工作4小時、每星期只工作2至4天的兼職咖啡調配師工作。

是次招聘日由下午2時至5時進行，合共有4家品牌進行招聘活動，美心食品、無印良品（香港）、Starbucks Hong Kong、UCC COFFEE SHOP CO（HONG KONG ）LIMITED等。

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Starbucks在活動期間，將會聘請每天只工作4小時的兼職咖啡調配師。每小時時薪65元至70元，工作時間為星期一至五上午6時30分至上午10時30分或上午7時至上午11時，可自選每星期工作2至4天。工作地點將在灣仔、金鐘或中西區。

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求職者只要具備會考中五或DSE或以上程度，並且懂得一般英語或粵語，能夠閱讀簡單英文即可。該公司將會提供在職培訓和其他福利。

該公司同時招聘全職店主任、全職或兼職咖啡調配師、全職輕食調配主任、全職大堂服務員。當中，輕食調配主任月薪為1.8萬至2.1萬，福利包括季度花紅、營業獎金、新人獎金、醫療福利等。要求包括會考中五或DSE或以上程度，須具食品製作經驗等。另有全職大堂服務員月薪為1.3萬至1.4萬，須維持店內環境外，更列明：「為客人提供不一樣的服務體驗」，以及推廣其價值觀及咖啡文化等。

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責任編輯：馬意文

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