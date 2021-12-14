【異動股】美東汽車急升14.5%　斥37億收購內地一保時捷經銷

美東汽車(01268)全日急升14.5%，市值超510億元。集團公布，向獨立第三方Wearnes-StarChase收購內地保時捷經銷商追星汽車銷售全部股份，現金代價37億元人民幣，擬以內部資源、銀行借款、債務或股權集資等方式支付。

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追星汽車為一家位於中國的汽車經銷商集團，經營汽車品牌保時捷。建議收購事項將加強集團於保時捷品牌在中國的市場地位，董事認為此將受益於汽車行業的轉型變化。

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