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德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定

環球社會熱點 17:14 2021/12/14

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英國有研究指Omicron變種會大幅削弱新冠疫苗功效，多國因應Omicron變種收緊防疫。社交媒體近日流傳一段影片，顯示德國有警察在街上執法要求民眾遵守社交距離，更手執間尺展示適當的距離，盡顯德國人嚴謹本色。

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漢堡市等多個歐洲城市近期爆發多場反對防疫措施的示威，《彭博社》指上周六（11日）約有8,000人聚集在漢堡市中心，抗議強制要求兒童接種新冠疫苗。

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有網民周末於社交媒體Twitter上載一段短片，顯示有數名德國警察在街上執法時手拎間尺，量度民眾是否保持1.8米的社交距離。片中可見有部分人手持標語，但未知是否參加反強制兒童打針示威的示威者。

有部分網民認為警察用間尺量度社交距離本身沒有問題，只是按政府要求執法。

有網民質疑這個做法並不尊重民眾你。也有網民認為政府執法方式是雙重標準，要求民眾保持社交距離，但不少政治人物就無視防疫要求影相及擁抱。

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責任編輯：鄭錦玲

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