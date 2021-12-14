  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】特步急升13%　滙豐料第四季核心品牌銷售復甦

股樓投資 18:36 2021/12/14

分享：

滙豐研究發表報告指，隨着內地市場零售額增速放緩，特步（01368）零售銷售增速從上半年的42.5%降至第三季度的15%。該行認為，河南的電力管控及洪災是對第三季度銷售產生負面影響的一次性因素。滙豐預計特步第四季度核心品牌零售增長將逐步上升至20%以上。

 

同場加映    【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

 

滙豐料集團2021下半年及2022年收入分別增長29%和22%，並認為特步有望實現超過該行預期的表現。公司短期催化劑則包括零售銷售的增長勢頭、貿易公平訂單的增長及長跑活動的正常化。此外，公司還具有多項長期催化劑，包括：1)特步品牌：成功實現2021至2025年23%的增長目標；2)其新的運動休閒和專業運動服裝品牌的轉型，特別是專業品牌Saucony，有可能在2023年成為扭虧為盈的驅動力。滙豐維持該股「買入」評級，目標價19.5元不變。

 

【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

 

 

 

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

特步國際（01368） 港股

上一篇文章

【消費熱話】家用濾水器唔可以亂裝？ 選購濾水器要考慮四大因素

下一篇文章

【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理
【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款