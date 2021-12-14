【異動股】特步急升13%　滙豐料第四季核心品牌銷售復甦

滙豐研究發表報告指，隨着內地市場零售額增速放緩，特步（01368）零售銷售增速從上半年的42.5%降至第三季度的15%。該行認為，河南的電力管控及洪災是對第三季度銷售產生負面影響的一次性因素。滙豐預計特步第四季度核心品牌零售增長將逐步上升至20%以上。

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滙豐料集團2021下半年及2022年收入分別增長29%和22%，並認為特步有望實現超過該行預期的表現。公司短期催化劑則包括零售銷售的增長勢頭、貿易公平訂單的增長及長跑活動的正常化。此外，公司還具有多項長期催化劑，包括：1)特步品牌：成功實現2021至2025年23%的增長目標；2)其新的運動休閒和專業運動服裝品牌的轉型，特別是專業品牌Saucony，有可能在2023年成為扭虧為盈的驅動力。滙豐維持該股「買入」評級，目標價19.5元不變。

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