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【新股IPO】內地電動工具製造商泉峰控股傳周四招股 集資最多4.5億美元

股樓投資 17:25 2021/12/14

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消息指，內地電動工具製造商泉峰控股最快在周四（16日）招股，預計集資約4億至4.5億美元。據悉，目前基石及長期投資者對是次上市反應熱烈。泉峰控股在今年8月遞交上市申請，稍早前有傳公司計劃在年底前上市，集資5億至8億美元。

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同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

根據泉峰控股網站介紹，公司主要業務為電動工具和花園工具的研發及製造，擁有EGO、FLEX、SKIL等品牌，其中EGO為美國電動工具及戶外動力設備（OPE）行業排名第一的鋰電產品平台，在全球電動OPE市場中排名第三；FLEX為主要針對工業化市場的高端專業電動工具品牌；SKIL提供國際全系列電動工具及OPE產品。

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

 

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記者：張以正

集資 IPO 港股

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