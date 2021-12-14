【新股IPO】內地電動工具製造商泉峰控股傳周四招股 集資最多4.5億美元

消息指，內地電動工具製造商泉峰控股最快在周四（16日）招股，預計集資約4億至4.5億美元。據悉，目前基石及長期投資者對是次上市反應熱烈。泉峰控股在今年8月遞交上市申請，稍早前有傳公司計劃在年底前上市，集資5億至8億美元。

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根據泉峰控股網站介紹，公司主要業務為電動工具和花園工具的研發及製造， 擁有EGO、FLEX、SKIL等品牌，其中EGO為美國 電動工具及戶外動力設備（OPE） 行業排名第一的鋰電產品平台，在全球電動OPE市場中排名第三；FLEX為主要針對工業化市場的高端專業電動工具品牌；SKIL提供國際全系列電動工具及OPE產品。

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記者：張以正