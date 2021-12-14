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【大行點睇】大摩指鞍鋼估值吸引　料股價60日內將升　發生機率70%至80%

股樓投資 18:27 2021/12/14

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摩根士丹利發表技術研究報告，相信鞍鋼股份(00347) 股價60日內將升，料該情形發生的機率有70%至80%，指該股最近被沽售，短期估值更為吸引。予評級「增持」，目標價5.5元。

 

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

大摩指，一年一度的中央經濟工作會議將穩增長定為明年重中之重，並要求各級政府引入新的支持增長政策措施，提早明年進行的政策寬鬆，強調財政和貨幣政策的協調，適當地加快推進基礎設施，由於市場此前預計明年因房地產市場放緩導致鋼鐵需求將非常低，預計鋼鐵股將因消息獲得支撐。

 

 

【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務

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同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識​​​​​​​

 

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

鞍鋼股份（00347） 港股

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