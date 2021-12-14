【大行點睇】大摩指鞍鋼估值吸引　料股價60日內將升　發生機率70%至80%

摩根士丹利發表技術研究報告，相信鞍鋼股份(00347) 股價60日內將升，料該情形發生的機率有70%至80%，指該股最近被沽售，短期估值更為吸引。予評級「增持」，目標價5.5元。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

大摩指，一年一度的中央經濟工作會議將穩增長定為明年重中之重，並要求各級政府引入新的支持增長政策措施，提早明年進行的政策寬鬆，強調財政和貨幣政策的協調，適當地加快推進基礎設施，由於市場此前預計明年因房地產市場放緩導致鋼鐵需求將非常低，預計鋼鐵股將因消息獲得支撐。

【小米 1810】 小米董事長兼CEO雷軍 退出多家小米關聯公司職務

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識​​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機