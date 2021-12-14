【電動車】Elon Musk再拋售Tesla股票　完成承諾中的7成

Tesla（TSLA）CEO Elon Musk又再出售其持用的Tesla股票，據周一（13日）的美國證交會（SEC）文件顯示，這位全球首富沽出934,091股Tesla股票，套現約9億美元（約70.73億），他還行使期權購買了213萬股股票。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

自Elon Musk在Twitter上發起投票，問網民他應否出售手上10%的Tesla股份，獲得過半網民贊同後，就開始賣出股票。他現在已經賣出近1,200萬股股票，如果不考慮他的可行使股票期權，10%股份相當於約1,700萬股，即迄今已拋售承諾中的7成股份。

Tesla的股價由11月初高峰下跌了21%，令其今年漲幅收窄至37%。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠