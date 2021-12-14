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【電動車】Elon Musk再拋售Tesla股票　完成承諾中的7成

股樓投資 18:16 2021/12/14

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Tesla（TSLA）CEO Elon Musk又再出售其持用的Tesla股票，據周一（13日）的美國證交會（SEC）文件顯示，這位全球首富沽出934,091股Tesla股票，套現約9億美元（約70.73億），他還行使期權購買了213萬股股票。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

自Elon Musk在Twitter上發起投票，問網民他應否出售手上10%的Tesla股份，獲得過半網民贊同後，就開始賣出股票。他現在已經賣出近1,200萬股股票，如果不考慮他的可行使股票期權，10%股份相當於約1,700萬股，即迄今已拋售承諾中的7成股份。 

Tesla的股價由11月初高峰下跌了21%，令其今年漲幅收窄至37%。 

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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