【新股IPO】彭博：本港今年新股表現亞洲最差　75%新股潛水

受累內地監管風暴，香港今年不單料失落新股IPO集資金額三甲寶座，香港新上市的公司也勢將成為今年亞洲表現最差的公司。根據彭博數據，IPO集資至少1億美元且在本港上市的企業，股價平均比IPO價下跌了近20% 。相比之下，南韓為上漲40%，印度上漲32%，內地上漲 86%。本港新股表現遠跑輸區內。

值得留意，此前的焦點新股目前都已經倒跌。以快手 （01024） 為例，快手2月上市，該股升至417.8元，較上市價2.6倍，但今日收市僅剩82.5元，較上市價115元，上市以來下跌近3成。

75%新股潛水

自1月以來在香港上市的59間公司中，約75%今年底的股價料將低於其IPO價格。印度這個比率為34%，南韓為28%。



不過，亦有股份逃過潛水命運。電動汽車製造商理想汽車 （02015） 和小鵬汽車 （09868） 自下半年上市以來，分別上漲了3.8%和6.8%以上。包括騰盛博藥 （02137） 和 醫脈通 （02192） 等生物科技公司上漲30%以上。

全球公認的四大會計師事務所之一的畢馬威發布「中國內地和香港IPO市場2021年回顧及2022年展望」報告，以截至2021年12月5日數據推算，今年香港IPO募集資金約393億美元，較2020年約512億美元預算下跌超過23%，世界排名要由去年的第三降至今年的第四。

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