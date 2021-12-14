  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 17:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】彭博：本港今年新股表現亞洲最差　75%新股潛水

股市 17:03 2021/12/14

分享：

受累內地監管風暴，香港今年不單料失落新股IPO集資金額三甲寶座，香港新上市的公司也勢將成為今年亞洲表現最差的公司。根據彭博數據，IPO集資至少1億美元且在本港上市的企業，股價平均比IPO價下跌了近20% 。相比之下，南韓為上漲40%，印度上漲32%，內地上漲 86%。本港新股表現遠跑輸區內。

畢馬威：明年新股集資額預測4000至4500億元　【下一頁】

值得留意，此前的焦點新股目前都已經倒跌。以快手 （01024） 為例，快手2月上市，該股升至417.8元，較上市價2.6倍，但今日收市僅剩82.5元，較上市價115元，上市以來下跌近3成。

75%新股潛水

自1月以來在香港上市的59間公司中，約75%今年底的股價料將低於其IPO價格。印度這個比率為34%，南韓為28%。

不過，亦有股份逃過潛水命運。電動汽車製造商理想汽車 （02015） 和小鵬汽車 （09868） 自下半年上市以來，分別上漲了3.8%和6.8%以上。包括騰盛博藥 （02137） 和 醫脈通 （02192） 等生物科技公司上漲30%以上。

全球公認的四大會計師事務所之一的畢馬威發布「中國內地和香港IPO市場2021年回顧及2022年展望」報告，以截至2021年12月5日數據推算，今年香港IPO募集資金約393億美元，較2020年約512億美元預算下跌超過23%，世界排名要由去年的第三降至今年的第四。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

相關文章：【新股IPO】李澤楷旗下富衛快完成14億美元私募融資、李嘉誠基金會撐場　優先考慮香港上市

【新股IPO】順豐同城全日跌逾9%　每手帳面蝕304元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

 

 

港股 亞洲 香港 醫脈通（02192） 小鵬汽車－W（09868） 快手—W（01024） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】歐股造好　道指期貨升近百點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】歐股造好　道指期貨升近百點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌318點　世茂系下挫破底　區塊鏈股造好、火幣科技飈升五成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌318點　世茂系下挫破底　區塊鏈股造好、火幣科技飈升五成（不斷更新）
【內房危機】內房物管股新跌浪、世茂插兩成、世茂服務急挫3成　許世壇傳下放權限、摩通：世茂系內併購危險先兆
【內房危機】內房物管股新跌浪、世茂插兩成、世茂服務急挫3成　許世壇傳下放權限、摩通：世茂系內併購危險先兆
【中港通關】證監會致函持牌法團　每家機構每月最多兩人免檢疫入境廣東省、只限見客或管理內地業務
【中港通關】證監會致函持牌法團　每家機構每月最多兩人免檢疫入境廣東省、只限見客或管理內地業務
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款