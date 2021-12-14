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【Omicron變種】估算日增20萬宗 料2日內成英國主流

環球社會熱點 17:56 2021/12/14

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新冠肺炎Omicron變種在英國持續擴散，英國衛生安全局估計，目前英國每天約新增20萬宗Omicron變種確診個案。英國衛生大臣賈偉德表示，倫敦44%確診者都是感染Omicron變種，料新變種將在2日內成英國主流病毒株。

放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打疫苗 【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）表示，根據英國衛生安全局（UKHSA）模型，英國目前應每日新增20萬人感染Omicron變種病毒。新變種病毒較之前變種更容易傳播，目前英格蘭地區逾2成確診個案都是感染Omicron變種，單計倫敦比例更達至44%。

賈偉德透露，英國現時有4,713宗Omicron變種確診個案。但由於許多確診患者徵狀請輕微甚至無徵狀，或有更多受感染患者還未接受檢測，估計確診數字大幅拋離現實數目。他更預料，Omicron變種將在「未來48小時內」成為主流。

牛津研究：只打2劑疫苗難擋Omicron變種 【下一頁】

賈偉德亦指，目前英國有10人因感染Omicron變種需入住醫院，更有1人死亡。他強調，感染約2周後才會出現住院及死亡個案，料相關數目在未來數周內將會急劇上升。

賈偉德引述 UKHSA分析表示，接種第3針新冠疫苗後有效率達7成，僅完成2劑接種不足以預防Omicron變種感染。英國有逾40%成人已接種第3劑，上周六（11日）更有50萬人接種，創紀錄新高。

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責任編輯：李俊儀

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