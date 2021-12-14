▲ 【HSBC滙豐】滙豐要求企業客2023年內停止使用煤炭 否則停止提供融資

可持續金融備受重視，更多金融機構將可持續金融準則融入業務發展計劃。HSBC滙豐 （00005） 更被指，計劃要求所有企業客戶就2023年底前，停止採用煤炭等化石燃料訂立計劃。若有企業客戶不願意配合要求，滙豐將停止向其融資。

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《路透社》報道，滙豐周二（14日）對外宣布其對煤炭業融資的計劃，並表明期望所有企業客戶都可以製定適當的計劃，以在2023年底前退出使用所有煤炭能源。

根據滙豐訂立的計劃，集團目標在2025年前，將對動力煤的融資規模縮減至少25%，並在2030年前削減一半。不過，集團仍然會向非歐盟或非經濟合作暨發展組織（OECD）的客戶提供相關融資，直到2040年全球逐步淘汰。

滙豐表示，在現有的承諾—即集團不會資助新建燃煤發電廠或動力煤礦上，新措施有助根據氣候變化科學，而逐步淘汰現有煤炭使用，並每年審查。集團可持續發展主管Celine Herweijer指，煤炭是最大問題之一，佔全球溫室氣體排放量25%。

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