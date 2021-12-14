【國泰293】國泰航空11月日均載客量按月回跌5%　12月全面營運所有貨機

▲ 【國泰293】國泰11月日均載客量按月回跌5% 12月全面營運所有貨機

國泰航空 （00293） 公布11月客貨運數據，客運未有重大起色，雖然期內增加美國和澳洲航班班次，令11月客運運力按月微增，至相當於疫情前運力約12%，惟未似10月受惠留學生需求，日均載客量按月少5%。國泰航空11月載客量7萬人次，按年增85%，但只及2019年同期的2.7%。

貨運方面，國泰航空指，11月為貨運高峰期，整體航空貨運需求依然非常強勁，運作了相當於2019年11月疫情前71%貨運運力，包括破紀錄營運1,035對只載貨客機航班。香港樞紐的貨運需求亦見穩健，包括由法國運送至日本的蒲酒萊（Beaujolais）葡萄酒、以及由南半球運至亞洲各國的櫻桃等。

國泰航空11月載貨量按年增15.8%，較前年同期少24%。

總結首11個月，國泰航空客運載客量按年跌86.4%，運力跌65.1%；貨運運載量按年跌1.1%，運力下跌12.5%。

國泰航空12月客運運力不及疫前12% 貨運「火力全開」

展望需求，國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，Omicron 變種病毒的出現進一步影響顧客於節慶假期外遊的意欲，令國泰原先部署受限制，包括港府收緊多個主要市場的檢疫要求，以及隨後的運營限制。

國泰預計12月營運不多於疫情前12%的客運運力，未再提及明年1月及其後部署。

貨運方面，林紹波指，貨運高峰期將持續至整個12月，計劃於月內全面運作所有貨機航班，並會保持靈活規劃貨運航班安排，以應對持 續的營運挑戰。

12.13起美國回港居民須到竹篙灣強檢7日 港府：最嚴格檢疫要求，可見【下一頁】

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