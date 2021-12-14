【ESG】信安新推兩隻ESG基金 人幣計價派息最高逾8厘

▲ ESG零售基金湧現，美資信安加入戰團，新推兩派息產品。

ESG（環境、社會及管冶）浪潮湧現，綠色金融也是2022年的投資亮點，相關產品爭相出台，信安新設兩隻ESG零售產品，包括明天（12月15日）推的信安可持續亞洲債券基金，專家引述其基金單張顯示，目標收益率為每年4.35厘，但派息率更高，港元及美元的派息力爭6厘，人民幣計價更高達8.5厘。此外，信安將於明年1月11日推的信安可持續亞洲收益基金，港元及美元派息擬為5厘，人民幣計價力爭7.5厘。市場關注在低息環境及波動市下，如何力爭超高的慷慨派息。

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光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒回應本報查詢指，信安可持續亞洲債券基金將於明天推出，基金投資目標是至少70%投資於獲得MSCI ESG BBB或以上評級，又或在各自行業內排名第1或第2的公司發行之債券，其餘將投資於具有改善可持續要素的企業。

上述基金符合理財通資格的亞洲ESG基金，投資包括投資級別和高收益（最高40%）債券，與其他投資級別產品相比，基金持有的投資級別平均存續期較短，約為4至5年。此外，不受基準指數限制

至於ESG三個元素中，最看重Governance（企業管治），而目標收益率為每年4.35%，且主要投資硬貨幣，冀降低貨幣風險。

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派息ESG基金受捧【下一頁】

梁健兒又說，信安可持續亞洲收益基金擬於明年1月11日推出，且有4大特點，包括：（1） 基金至少70%投資於獲得MSCI ESG BBB或以上評級，或在各自行業內排名第1或第2的企業，以及其餘的投資於具有改善可持續要素的企業；（2）目前首個及唯一的一個在香港註冊的亞洲多元資ESG策略，符合理財通資格的亞洲ESG基金；（3）基金投資的靈活較高，涵蓋固定收益、股票及ETF，分配比例由0%至85%不等；（4）每年潛在收益率約3.5%。

問及以上兩產品適合哪類投資者？梁健兒認為，上述兩產品較適合看好亞洲市場，且希望收取固定派息的保守追息族。然而，信安2隻ESG基金均是新成立，沒有往績參考，難以跟同類型基金比較。

梁健兒補充，目前獲證監會認可的ESG亞洲債券基金有2隻，投資策略相似，但歷史都很短，且年初至今回報都是負數，分別為瀚亞投資亞洲可持續債券基金（Eastspring Asia Sustainable Bond Fund）及宏利可持續亞洲債券基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪