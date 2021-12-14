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【美國加息】大摩CEO：加息是為經濟下滑儲彈藥　「聯儲局應加息十次　利率才回到正常水平」

16:45 2021/12/14

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【美國加息】大摩CEO：加息是為經濟下滑儲彈藥　「聯儲局應加息十次　利率才回到正常水平」

美國聯儲局將展開一連兩日的議息會議，摩根士丹利行政總裁James Gorman接受外電訪問時表示，現時美國經濟增長強勁，聯儲局應該盡快加息，「我覺得聯儲局應該先加息，當經濟下滑出現時，當局便有一些彈藥可應付」。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流| 騰訊、美團一周部署

滙豐陳紹宗：美國加息初期對港息影響有限【下一頁】

Gorman稱，現時已邁向加息環境，「聯儲局應該加息十次，才回到正常水平（Fed is 10 rate increases from normal）」，屆時利率環境不會太寬鬆，也不會太緊。

「若我是聯儲局，我會更早，而不是更遲行動，因此要儲備彈藥以接受現實。」他指出，加息不會減慢經濟復甦，加息會穩定經濟，即使息率上揚短線或會對金融市場構成波動。

瑞士百達財管指美國加息不會對股市構成影響【下一頁】

「加息不會令經濟脫軌，而這正是聯儲局需要的，需要透過加息去平衡經濟。」

聯儲局主席鮑威爾早前表明會加快減買債步伐，市場普遍預期，聯儲局將會把每月減買債規模，倍增屋300億美元。

相關文章：【名家看法】法巴譚慧敏料儲局明年6月起加息3次　2023年加息4次

相關文章：【美國加息】儲局官員博斯蒂克：對加快縮減購債持開放態度　料明年加息兩次

＊道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹＊

經濟 加息 美國聯儲局 金融 鮑威爾 議息 美元

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