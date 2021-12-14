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【Android也可用】蘋果推新Android App「Tracker Detect」　助偵測AirTags防追蹤

科技 17:01 2021/12/14

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蘋果（Apple）藍芽追蹤器AirTag登場後，有關AirTag的安全性問題如隨時變成追蹤狂或家庭暴力者控制被害人的手段，淪為犯罪工具，因此一直受到外界質疑。為解決用戶憂慮，蘋果早前表示會今年會在Andorid作業系統上，推出一個偵測AirTag的應用程式，允許Andorid用戶檢查自己四周有沒有被追蹤器跟蹤。

據外媒CNET報道，蘋果已在Google Play推出偵測AirTag的應用程式「Tracker Detect」，Android用戶也能下載使用該應用程式。根據應用程式描述，Tracker Detect會尋找與其用戶分開並與「Find My」兼容的物件追蹤器，包括AirTag及其他支援Find My的第三方廠商物件追蹤器。

蘋果已在Google Play推出偵測AirTag的應用程式「Tracker Detect」，允許Andorid用戶檢查自己四周有沒有被追蹤器跟蹤。（蘋果官網圖片）

【Apple Wallet】iPhone變身凱悅酒店房門匙　蘋果智能門匙新功能登場

用戶可以在Tracker Detect應用程式上按「Scan鍵」進行掃描，並顯示附近的追蹤器。如果偵測到AirTag或與Find My兼容的追蹤器在附近跟隨用戶超過10分鐘，便可以利用應用程式發動指令，讓追蹤器播放聲響來協助找出來源。

【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標

【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone

責任編輯：張寶燕
 

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