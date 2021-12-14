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【大行看法】普徠仕：中國監管周期接近尾聲　列7大關鍵趨勢

16:39 2021/12/14

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普徠仕社會責任亞洲（日本除外）股票策略基金經理Anh Lu認為，中國目前的監管周期已接近尾聲，亞洲市場在經歷中國股市的調整後，相對於其他市場，風險回報水平現顯得吸引；區內增長股的定價重現吸引力，許多優質增長型企業的估值仍與歷史水平保持一致。

她認為，中國遏制壟斷行為、改善勞工權益和生活質素、應對人口結構變化及保護數據私隱等政策並非中國獨有，海外投資者面對的問題是，新監管法規對新經濟增長股構成最大影響，而這類股票估值過高，部分原因是它們被許多緊貼基準指數的海外基金蜂擁買入，導致市場回調時跌幅也集中，其中大多數於美國或香港上市。

該行列出未來7大關鍵長期趨勢，包括1）中國加強重視環境保護；2）工業基建升級；3）人口紅利；4）中國家庭儲蓄日漸多元化；5）中國互聯網生態系統持續轉變；6）進口替代品；7）區內貿易更趨蓬勃。當中不少趨勢與內地「內循環」概念相關；念較著重本土經濟，需要激勵所有行業進行創新，創造更高收入的就業機會。

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編輯：區嘉俊

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