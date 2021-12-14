▲ 【金融犯罪】瑞銀因提供非法銀行服務和協助逃稅 遭巴黎法院罰款156億

巴黎上訴法院就瑞銀（UBS）涉幫助法國富裕客戶逃稅，判其罰款18億歐元（約156億港元）。判決指，瑞銀在2004年至2012年期間，通過提供財富管理服務收集大量資金，但同時也犯下瞞稅罪行，期間有超過100億歐元的資金沒有申報。法院控告瑞銀提供非法銀行服務和協助逃稅罪名成立。

事件起源於2019年，法國原訟法庭初次判決中對瑞銀開出37億歐元的罰單，指瑞銀在2004年至2012年期間於法國境内非法招攬生意，並協助法國客戶逃稅。及後，瑞銀就事件上訴至上訴法院審理，最終罰款金額減超過一半，由37億歐元的降至18億歐元，維持瑞銀非法招攬客戶以及洗錢逃稅罪名。

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瑞銀不承認指控 2014年曾嘗試和解

就非法招攬客戶指控，瑞銀表示集團確實會定期為客戶舉辦一些社交活動，瑞士的僱員也會在這些活動上與當地客戶碰面，但瑞銀認為這些活動並不屬於非法招攬生意。2014年上半年間，瑞銀曾嘗試與法國當局達成和解，但法國當局要求瑞銀除了罰款外，還必須認罪。瑞銀擔心認罪會影響業務發展，因此放棄和解。

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編輯：曾樂詩