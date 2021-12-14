  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償

環球社會熱點 17:14 2021/12/14

分享：

美國體操隊前隊醫納薩爾性侵案震驚全球，經過5年法律訴訟後，數百名受害女運動員與美國體操隊、奧委會、殘奧委員會及保險公司達成和解，受害人合共獲得3.8億美元（約29.7億港元）賠償。

Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物 【下一頁】

美國體操隊及密歇根州立大學共有332名受害者指控遭體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵，納薩爾於2018年被判超過300年。一眾受害者，包括拜爾斯（Simone Biles）、馬羅妮（McKayla Maroney）、拉斯曼（Aly Raisman）及尼科爾斯（Maggie Nichols）等奧運金牌得主提出索償。

經過5年法律訴訟後，受害者與美國體操協會（USAG） 、奧委會、殘奧委員會及保險公司達成和解，合共獲3.8億美元（約29.7億港元）賠償，印第安納州破產法庭周一正式批准和解。法庭文件顯示，有超過500名受害人獲取賠償。

USAG總裁Li Li Leung發表聲明指，USAG因疏忽而導致受害人承受不必要的創傷及痛苦深表歉意，同時會致力與受害者及整個體操界合作，確保繼續將運動員及社區的健康、安全置於首位。

普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差 【下一頁】

法庭文件指，8月提出和解方案當中，同意賠償4.25億美元（33.2億港元）作和解賠償，及後修訂為3.8億美元。大部分賠償將由保險公司支付、奧委會及殘奧委員會將支付約3,440萬美元（2.68億港元），並向USAG貸款約610萬美元（4,758萬港元），以支付部分賠償。

此外， USAG、奧委會、殘奧會亦同意預留部分董事會席位予受害人，希望能藉此監察及提出保護運動員的政策。

事實上，2018年密歇根州立大學同意賠償5億美元（39億港元）予332名女受害者，納薩爾性侵案賠償金額累計達8.8億美元（68.6億港元）。

2016年率先公開納薩爾惡行的前體操選手登霍蘭德（Rachael Denhollander）於Twitter歡迎和解協議，表示事件終正式解決，是時候開始改革及重建工作。代表受害者的律師曼利（John C Manly）形容是歷史性和解，多得受害者的勇氣及堅持、才能取得成果。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場
今日
【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
今日
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
巴黎奧運開幕禮創先河 移師塞納河舉辦
今日
巴黎奧運開幕禮創先河 移師塞納河舉辦
【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多
今日
【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多
巴西市長與政敵擂台激鬥 應戰不止因為政見不同？
今日
巴西市長與政敵擂台激鬥 應戰不止因為政見不同？

你可能感興趣

【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場
今日 17:42
【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
今日 14:49
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
巴黎奧運開幕禮創先河 移師塞納河舉辦
今日 14:38
巴黎奧運開幕禮創先河 移師塞納河舉辦
網絡熱話 保險公司 大學 體操 美國 奧委會

上一篇文章

【Omicron變種】估算日增20萬宗 料2日內成英國主流

下一篇文章

德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口
【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口
澳洲最快周三開放留學生入境 昆士蘭重開邊境
澳洲最快周三開放留學生入境 昆士蘭重開邊境
英網球新星聽父母話腳踏實地 身價5000萬照搭地鐵（第二版）
英網球新星聽父母話腳踏實地 身價5000萬照搭地鐵（第二版）
【Omicron變種】英最少一人死亡 增逾1200確診（第二版）
【Omicron變種】英最少一人死亡 增逾1200確診（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月14日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款