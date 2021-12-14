美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償

美國體操隊前隊醫納薩爾性侵案震驚全球，經過5年法律訴訟後，數百名受害女運動員與美國體操隊、奧委會、殘奧委員會及保險公司達成和解，受害人合共獲得3.8億美元（約29.7億港元）賠償。

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美國體操隊及密歇根州立大學共有332名受害者指控遭體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵，納薩爾於2018年被判超過300年。一眾受害者，包括拜爾斯（Simone Biles）、馬羅妮（McKayla Maroney）、拉斯曼（Aly Raisman）及尼科爾斯（Maggie Nichols）等奧運金牌得主提出索償。

經過5年法律訴訟後，受害者與美國體操協會（USAG） 、奧委會、殘奧委員會及保險公司達成和解，合共獲3.8億美元（約29.7億港元）賠償，印第安納州破產法庭周一正式批准和解。法庭文件顯示，有超過500名受害人獲取賠償。

USAG總裁Li Li Leung發表聲明指，USAG因疏忽而導致受害人承受不必要的創傷及痛苦深表歉意，同時會致力與受害者及整個體操界合作，確保繼續將運動員及社區的健康、安全置於首位。

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法庭文件指，8月提出和解方案當中，同意賠償4.25億美元（33.2億港元）作和解賠償，及後修訂為3.8億美元。大部分賠償將由保險公司支付、奧委會及殘奧委員會將支付約3,440萬美元（2.68億港元），並向USAG貸款約610萬美元（4,758萬港元），以支付部分賠償。

此外， USAG、奧委會、殘奧會亦同意預留部分董事會席位予受害人，希望能藉此監察及提出保護運動員的政策。

事實上，2018年密歇根州立大學同意賠償5億美元（39億港元）予332名女受害者，納薩爾性侵案賠償金額累計達8.8億美元（68.6億港元）。

2016年率先公開納薩爾惡行的前體操選手登霍蘭德（Rachael Denhollander）於Twitter歡迎和解協議，表示事件終正式解決，是時候開始改革及重建工作。代表受害者的律師曼利（John C Manly）形容是歷史性和解，多得受害者的勇氣及堅持、才能取得成果。

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責任編輯：郭麗明