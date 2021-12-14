▲ 【周焯華好友】鄭丁港旗下帝國科技推首款NFT遊戲 下周一起封測、明年首季上線

周焯華好友鄭丁港旗下帝國科技集團 （00776） 宣布推出NFT遊戲平台「METASENS」的首款遊戲「METASNAKE 精靈蛇」，將於下周一（20）中午進行封閉刪檔測試，遊戲預計明年第一季正式上線，料成為首間推出鏈遊的香港上市公司。

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「METASNAKE 精靈蛇」以經典遊戲「貪食蛇」為原型的線上對戰遊戲，主打「免費 遊玩」 （Free to Play）及「邊玩邊賺」 （Play to Earn），在對戰獲勝的玩家可贏取 METASENS 的治理貨幣「MSU」，以及參與空投活動的資格。

遊戲裝備 NFT 將於 12 月 18 日凌晨開賣，讓已參與白名單活動的玩家，有關 NFT 可用於強化角色或於明年首季上線的官方 NFT 市集中交易以獲得收益。而成功參與質押活動的玩家，每日可按活動人數平 均獲發 1,000 枚「MSU」代幣，並於官方 NFT 市集上領取。

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