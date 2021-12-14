【職場熱話】公司聘請50歲大叔作補替 未料入職不足半小時即走 破新人離職最快紀錄

不知道大家若遇到工作不適合自己時，會不會立即辭職呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司聘請了一位中年同事，然而那位同事入職不足半小時便離開了，而這打破了樓主公司請了一位新人，做不夠1小時便走的記錄。

樓主指，現公司請了一位55歲以上的中年同事回來，以補替一位即將離任的同事，而樓主便負責教那位新人工作上交接的事宜，然而他只教了約5分鐘後，那同事便指工作不適合他，於是便離開了，樓主指由他踏入公司門口到離開，前後也不過約20分鐘，他因而感到十分驚訝和意外。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「他也五十多歲了，自然對工作看得比較開。」，「這也是一件好事，不用浪費大家的時間。」，也有人指，「我也見過有新人入職不足1小時便離開了。」。

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另有網民指，「公司試過出現了一位大家都以為是新同事的人，誰不知過了幾天後發現原來公司根本沒有請過人，那人是「白撞」的。」。

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責任編輯：關海儀