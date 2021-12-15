回顧2021年，疫情逐漸穩定後，全球經濟急速復甦的效應正在消退。縱然經濟增長的峰值已過，但是我們關注到消費者的資產負債表仍然穩健，資本支出正回升以及企業獲利增長強勁。富達分析師預期全球經濟增長將會持續，並高於趨勢增長率。

面對2022年，投資者可多關注兩大宏觀主題。首先是通脹。由於受到供應鏈瓶頸及勞動力短缺的影響，我們預期通脹將會持續一段時間。各國央行亦會因應經濟復甦的進度，逐漸調整政策，以確保經濟能夠穩定增長。其次是中國經濟放緩，以及其為全球其他經濟體帶來的溢出效應。在環球有利環境及持續的政策支持下，我們對中長期的投資展望相對樂觀。但是基於近期種種不明朗因素，建議投資者在資產配置上採取較審慎的態度以尋求多元化的增長和收益機會：

穩健的收益來源——考慮到低利率環境將持續一段較長時間，我們認為股票股息是經濟週期中段的一個重要收益來源，當中我們尤其看好防禦性較強和優質的高股息股票。除了目前的估值非常吸引外，股息也預期會跟隨盈利增長上升。

安全邊際較高的增長機會——審慎並不等於過分保守。在過去的一年中，我們積極尋找不同的增長機會，如能源類股，金融類股及新加坡股票。這些區域除了受惠於經濟持續復甦，也可作為通貨再膨脹的部署。在選擇這些資產時，投資者應特別注重企業資產負債表，市場估值和派息率等指標，以追求安全邊際相對較高的增長型資產。

多元化的防禦型資產——高評級企業債和已發展市場政府債券與風險資產相關性增加，或未能為多元資產組合提供足夠的風險分散效果。例如在十一月各地出現變種病毒Omicron，引發起市場恐慌的時候，單靠投資級別債券並未能保護投資者免受市場低迷的影響，收益率也同時處於歷史低位。因此，我們傾向投資一籃子防禦型資產，包括中國政府債券和日元等，以增加組合的穩健性。

總結而言，我們對於2022年的看法審慎樂觀。通過靈活的跨地域和跨資產類別靈活投資配置策略，追求回報的同時亦可達到分散及降低風險，在當前的市場環境下是更穩妥的選擇。