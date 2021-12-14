  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ETF】看好養老資金投資需求　易方達：對本港ETF市場有信心

股市 16:22 2021/12/14

分享：

易方達（香港）的MSCI中國A50互聯互通ETF（03111）今日正式掛牌，圖為易方達基金管理國際投資部總經理祁廣東。

繼華夏及南方東英後，易方達（香港）的MSCI中國A50互聯互通ETF （03111） 今日亦正式掛牌。易方達基金管理國際投資部總經理祁廣東表示，看好明年A股表現。

祁廣東解釋，由於內地經濟周期領先歐美，中國經濟今年表現反而偏弱，故內地的貨幣及財政政策空間目前相對較大。與此同時，在美國聯儲局加息下，全球很多市場料受衝擊，因此中國資產表現料可跑贏全球。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流| 騰訊、美團一周部署

3家MSCI A50 ETF同周上市，入場費各異 【下一頁】

被問到對本港ETF市場的看法，祁廣東坦言，港人之所以不太熱衷ETF，是由於本港指數不太上漲，所以ETF需從指數編製方法，以及瞄準特定市場或行業等方面著手，自我演化。

祁廣東又指，外國投資者對ETF較有興趣，是由於文化差異，內地人和港人都傾向透過買樓累積財富。「等房地產不再那麼有吸引力，長線資金就會進入ETF。」他表示。祁廣東續指，對本港ETF市場有很大信心，除了由於上述的養老資金投資需求外，亦因ETF費用率低於基金，且不涉及中介費用。

相關文章﹕

【A股期貨】3家MSCI A50 ETF同周上市　華夏2839、南方東英3003、易方達3111同場爭奪（第三版）

【ETF】未來資產推3隻新ETF　涵蓋金融科技、自動駕駛及電動車兩大主題　1隻主動型管理

ESG成投資大主題　碳排放ETF有哪些可以選擇？

記者﹕余倩敏

ETF A股 互聯互通 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】歐股造好　道指期貨升近百點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】歐股造好　道指期貨升近百點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌318點　世茂系下挫破底　區塊鏈股造好、火幣科技飈升五成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌318點　世茂系下挫破底　區塊鏈股造好、火幣科技飈升五成（不斷更新）
【內房危機】內房物管股新跌浪、世茂插兩成、世茂服務急挫3成　許世壇傳下放權限、摩通：世茂系內併購危險先兆
【內房危機】內房物管股新跌浪、世茂插兩成、世茂服務急挫3成　許世壇傳下放權限、摩通：世茂系內併購危險先兆
【中港通關】證監會致函持牌法團　每家機構每月最多兩人免檢疫入境廣東省、只限見客或管理內地業務
【中港通關】證監會致函持牌法團　每家機構每月最多兩人免檢疫入境廣東省、只限見客或管理內地業務
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款