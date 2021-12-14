【ETF】看好養老資金投資需求　易方達：對本港ETF市場有信心

▲ 易方達（香港）的MSCI中國A50互聯互通ETF（03111）今日正式掛牌，圖為易方達基金管理國際投資部總經理祁廣東。

繼華夏及南方東英後，易方達（香港）的MSCI中國A50互聯互通ETF （03111） 今日亦正式掛牌。易方達基金管理國際投資部總經理祁廣東表示，看好明年A股表現。

祁廣東解釋，由於內地經濟周期領先歐美，中國經濟今年表現反而偏弱，故內地的貨幣及財政政策空間目前相對較大。與此同時，在美國聯儲局加息下，全球很多市場料受衝擊，因此中國資產表現料可跑贏全球。

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被問到對本港ETF市場的看法，祁廣東坦言，港人之所以不太熱衷ETF，是由於本港指數不太上漲，所以ETF需從指數編製方法，以及瞄準特定市場或行業等方面著手，自我演化。

祁廣東又指，外國投資者對ETF較有興趣，是由於文化差異，內地人和港人都傾向透過買樓累積財富。「等房地產不再那麼有吸引力，長線資金就會進入ETF。」他表示。祁廣東續指，對本港ETF市場有很大信心，除了由於上述的養老資金投資需求外，亦因ETF費用率低於基金，且不涉及中介費用。

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記者﹕余倩敏