  • 22°C
香港時間 : 20211214日 (二) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【人幣定存】人幣定存高息王13.88厘最後召集 精挑短中長期賺盡之選

16:09 2021/12/14

分享：

    點擊圖片放大
    +18
    +17

「又到聖誕、又到聖誕……」，今年只餘下約11個交易日，提醒大家年結逼近，又是埋單計數的總結日子。股王騰訊 （00700） 年初屢創高位，散戶若跟風追買，怕且現時將普天同「㷫」。這隻昔日牛股突擬研派中期息，今天（12月14日）也未能衝喜而報跌，暫報460元。此外，投資界正忙於精挑驚喜股，但奈何暫爆冷，竟現「聖誕鐘、買海豐 （01308） 」，因後者計劃豪派特別息。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此速睇－附time code】

追息族與其扒冷，博粉飾窗櫉標尾會，倒不如趁年尾前人民幣定期存款高息仍在，先鎖定特惠息，然後伺機歡度下周二（12月21日）過冬、下周六（25日）聖誕狂歡迎元旦。

＊道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹＊

虛銀勁加人民幣定存息【下一頁

誠然，眼下不少短中長期人民幣定期存款特惠息於12月31日屆滿，包括冠絕全城的南商及富邦的7天人幣定存齊享13.88厘年息。1個月人幣定存也呈雙冠王，招商永隆及富邦有5厘年息。至於其他人幣定存存期方面，3個月的高息王是恒生 （00011） 的2.8厘年息，半年是集友的2.75厘年息，1年息率以南商的2.8厘居首。

上述高息王正最後召集，即使未有列明到期日的業界，如大眾銀行及華僑永亨已3連減，大眾眼行把1周人幣短存年息，累劈0.7厘至0.55厘；華僑永亨的1個月人幣定存年息也累計狠削0.7厘，新報0.45厘。

而本周首兩天，暫僅1間中小行逆市獨加，提早報佳音是富融（Fusion Bank），昨天大幅調升3個月人民幣定期存款年息0.4厘，新息率至2.8厘，這虛擬銀行由工銀亞洲、騰訊及港交所 （00388） 有份投資。目前3個月人幣定存年息罕現3冠王，因恒生及富邦也有2.8厘。不過，論及入場費，富融僅須1元（人民幣，下同），恒生為100萬元，富邦為等值30萬港元，虛銀無疑是低門檻最高息。

專家預期，業界視乎粵港小通關是否快開通等，才决定跨年定存息的布局。

更多【高息定存】文章

相關文章：【英鎊定存】花旗料周四英國加息0.15厘 6間港銀7天英鎊定存達10厘

【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 虛擬銀行 富邦銀行 南洋商業銀行 海豐國際（01308） 騰訊控股（00700） 港股 人民幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【A股期貨】3家MSCI A50 ETF同周上市　華夏2839、南方東英3003、易方達3111同場爭奪（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【虛擬貨幣】幣安撤回新加坡營運牌照申請　即日起無法存入加密貨幣、明年2月中旬退出當地
【虛擬貨幣】幣安撤回新加坡營運牌照申請　即日起無法存入加密貨幣、明年2月中旬退出當地
【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　太陽城復牌跌近一成後倒升7%
【英鎊定存】花旗料周四英國加息0.15厘 6間港銀7天英鎊定存達10厘
【英鎊定存】花旗料周四英國加息0.15厘 6間港銀7天英鎊定存達10厘
【2022展望】星展香港予恒指目標價28500點　列十大首選股（附個股目標價）
【2022展望】星展香港予恒指目標價28500點　列十大首選股（附個股目標價）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款