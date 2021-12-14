【人幣定存】人幣定存高息王13.88厘最後召集 精挑短中長期賺盡之選

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「又到聖誕、又到聖誕……」，今年只餘下約11個交易日，提醒大家年結逼近，又是埋單計數的總結日子。股王騰訊 （00700） 年初屢創高位，散戶若跟風追買，怕且現時將普天同「㷫」。這隻昔日牛股突擬研派中期息，今天（12月14日）也未能衝喜而報跌，暫報460元。此外，投資界正忙於精挑驚喜股，但奈何暫爆冷，竟現「聖誕鐘、買海豐 （01308） 」，因後者計劃豪派特別息。

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追息族與其扒冷，博粉飾窗櫉標尾會，倒不如趁年尾前人民幣定期存款高息仍在，先鎖定特惠息，然後伺機歡度下周二（12月21日）過冬、下周六（25日）聖誕狂歡迎元旦。

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虛銀勁加人民幣定存息【下一頁】

誠然，眼下不少短中長期人民幣定期存款特惠息於12月31日屆滿，包括冠絕全城的南商及富邦的7天人幣定存齊享13.88厘年息。1個月人幣定存也呈雙冠王，招商永隆及富邦有5厘年息。至於其他人幣定存存期方面，3個月的高息王是恒生 （00011） 的2.8厘年息，半年是集友的2.75厘年息，1年息率以南商的2.8厘居首。

上述高息王正最後召集，即使未有列明到期日的業界，如大眾銀行及華僑永亨已3連減，大眾眼行把1周人幣短存年息，累劈0.7厘至0.55厘；華僑永亨的1個月人幣定存年息也累計狠削0.7厘，新報0.45厘。

而本周首兩天，暫僅1間中小行逆市獨加，提早報佳音是富融（Fusion Bank），昨天大幅調升3個月人民幣定期存款年息0.4厘，新息率至2.8厘，這虛擬銀行由工銀亞洲、騰訊及港交所 （00388） 有份投資。目前3個月人幣定存年息罕現3冠王，因恒生及富邦也有2.8厘。不過，論及入場費，富融僅須1元（人民幣，下同），恒生為100萬元，富邦為等值30萬港元，虛銀無疑是低門檻最高息。

專家預期，業界視乎粵港小通關是否快開通等，才决定跨年定存息的布局。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪