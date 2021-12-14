【職場熱話】入職新公司半年 驚發現公司對自己待遇最差 打工仔感不解兼無助

不知道大家在職場上有沒有遇過不公平的對待呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近發現剛入職滿半年的公司，原來對自己有很多不公平的待遇，例如公司有很多的程序只是她才需要跟從，而且有很多的福利也只有她沒有，樓主因而感到不解並向網民詢問該如何是好。

樓主經歷:

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【職場熱話】到診紙請病假被拒 打工仔網上指控公司政策 反被諷愚不可及 【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「有機會是公司改了請人的條件，可能早過你入公司的員工有較多的福利。」，「其實入職前也講明了一切，沒有甚麼好怨的。」，也有人指，「找另一份工吧！」。

另有網民指，「有機會是因為你上司針對你或可能你只是低級員工，所以沒有福利。」。

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責任編輯：關海儀