【室內設計】獨居男士35萬裝修442呎單位 木系風格打造舒適小窩

許多時候，單位的原則會令整個裝修工程徹底受到局限，是次裝修單位只有一個大廳，缺乏用膳空間，而戶主間中會邀請朋友在家用餐，因此找來室內設計公司RICO Interior Design & Engineering，以 解決此問題，最終設計師在客廳的收納櫃加設隱藏餐桌。 今期《精明裝修》的單位位於屯門御半山，實用面積442平方呎，1廳2房兼開放式廚房及2個露台，單位只有戶主一人居住，整個裝修連購買家具約35.5萬元。戶主喜歡去日本旅遊和日本文化，因此單位的用色以白色和木色為主調。另外，在大廳的儲物櫃則用了條子和格子設計，顯現日系風格。

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在客廳方面，由於單位沒有一個很明確的用餐區域，如果在客廳中央放置一張餐枱，會顯得突兀，但戶主會邀請朋友到家用餐，需要特定的用餐位置，因此設計師把餐桌隱藏在裝飾櫃內，打開即可使用。設計師指，由於客廳空間不多，要把摺叠式餐桌隱藏在裝飾櫃裏，計算家具內可放置五金的尺寸要非常準確，假若尺寸不準就會令摺叠桌的開關不順暢，因此設計時亦有一定的難度。

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至於書房，設計師在電視牆的上方打通了部分牆身，插入了玻璃，不但加大空間感，亦可以令書房的區域更開揚。為了保障私隱，亦加裝了窗簾，讓戶主有需要時可以拉窗簾。書房除了有工作枱，在近門邊亦設了大小不一的格仔陳列櫃，戶主可擺放書籍及裝飾品，為單位環境增添個人特色。另外，由於拆了間隔牆，門口直冲床頭，所以設計師在陳列柜旁邊做了一扇條子小屏風，來避免了直冲。同時，戶主要求在房間內有一個位置採用藍色，故在睡房的設計上，所以在床頭背牆身用深藍色皮料做成了一個軟包牆，軟包牆巧妙地隱藏了衣櫃，而衣櫃門亦與床頭背牆身顏色相同，令整個房間更加統一。

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被問到單位設計時的限制，設計師表示，單位設計原則比較多橫樑，在拆除兩房中間的牆壁時，產生出一條橫樑，令書桌天花上面有一個凹位，因而在書桌上方加裝燈飾，讓燈光向上照射，從而令凹位不再昏暗。另外，在床頭的右邊本來也有一 個凹入的位置，設計師在該處放置一組衣櫃，並在衣櫃門用了與床頭的軟包一樣的顏色和物料，看上去不易發覺有一組櫃在床頭邊，完美隱藏了衣櫃，解決凹角的問題。

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責任編輯：羅浩濂