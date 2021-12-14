【ESG】富達國際：2022年可持續投資　一文了解三大關鍵主題　

隨著第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）閉幕，富達國際帶出2022年三大可持續投資關鍵主題，並訂立相關主題的管治參與工作。

富達國際全球企業管治及可持續投資主管陳振輝表示，對於專注於可持續發展的投資者來說，今年11月於蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候變化談判，不論是會前的預備工作，或是會後的總結也被受關注。「各國在減排、保護生物多樣性、如何公平公正地轉型至低碳世界的各方面，將採取甚麼行動來履行承諾，才是真正考驗的開始。隨著2022 年將至，我們認為森林砍伐、公平轉型、雙重重要性（double-materiality）將是三大關注主題。」

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1. 森林砍伐

「就遏止氣候變化和保持地球生物多樣性而言，結束森林砍伐相當關鍵。減少溫室氣體排放只是這一場戰役的一部分，如果我們希望於本世紀中葉遏止全球暖化，和實現淨零碳排放這個全球目標，各界需積極減低大氣層內的碳水平。」

「結束森林砍伐是透過自然方法為大氣層減碳的最簡單及有效的方法之一。環顧全球，過去數十年來天然資源的價值一直被低估。森林不僅有助減少碳排放，更是世界上大部分陸地生物的家園，並關乎全球數百萬人的糧食、就業和生計。過百位世界領袖於COP大會中承諾於2030年或之前結束森林砍伐，是會議亮點之一。我們認為投資者在這方面亦可以更積極主動。」

在格拉斯哥的COP26大會上，富達連同30多家金融機構，簽署承諾及至2025年之前，除去投資組合中由農業商品所驅動的森林砍伐風險。這項承諾聚焦於主要的「森林風險」農產品，包括棕櫚油、大豆、牛肉和皮革、紙漿和紙張等，相關的風險暴露評估亦會在2022年底前完成。

富達亦加入由全球15家資產管理公司組成的天然資源投資聯盟（Natural Capital Investment Alliance），共同承諾於2022年底籌集逾100億美元用於保護天然資源的投資產品，當中包括直接投資於可持續林業，以及投資於旨在舒緩林業、生物多樣性和生態系統壓力的企業。」

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2. 公平轉型

「富裕國家憑藉工業化過程累積財富的過程中亦持續產生碳排放，因此現時由這些國家帶領減碳行動亦為合理。但在追求淨零碳排放時，也應留意『公平轉型』，即不應阻礙發展中經濟體的發展，員工也不應因為被綠色技術取代而失去有意義的工作。」

富達的全新氣候投資政策亦重申其投資組合將優先考慮與企業積極溝通，而非消極採用排除法。在2022年，富達將集中與碳排放量大的企業作轉型相關溝通，首先是動力煤生產商，及後擴展至公用事業和發電廠，目標是於2030年之前在經合組織（OECD）市場、於2040年之前在全球範圍內，逐步淘汰投資組合中的動力煤投資。

在轉型至潔淨能源時，私人市場可以發揮關鍵作用，為仍然依賴化石燃料的國家，提供可行的替代方案為其基本負載發電。同時，處理轉型為員工和社區帶來的挑戰，以確保各持份者在邁向淨零碳排放的路上同行。

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3. 雙重重要性

「雙重重要性（Double materiality）意指企業不僅要管理與其相關的社會和環境因素所帶來的財務風險，也要為其業務對人們和地球所帶來的實際影響負起責任。」

富達身為以基本面分析主導的投資者，將把這個原則納入下一版本的專屬前瞻性可持續性評級，並把非財務影響整合到投資決策中。其中，富達的ESG評級涵蓋股票和固定收益，目前覆蓋約5,000家企業，數目更將持續增加，同時亦引入專屬的氣候評級，以評估所投資企業在邁向淨零碳排放未來時是否言行一致。富達致力將信念付諸行動，因為長遠而言，欠缺可持續性的企業也不可能有盈利能力。

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