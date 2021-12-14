【樓市熱話】欲翻新放售單位決定封盤 地產經紀竟擅自帶客入屋參觀 業主感生氣兼意外

不知道有沒有業主曾在放售單位時有遇過不愉快的經歷呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己朋友最近將其自置單放售，然而最近決定翻新那單位，於是決定把單位封盤，可是有一位地產經紀竟在沒有知會業主的情況下，擅自帶了一位客人入屋參觀，於是樓主的朋友感到十分生氣及意外。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 報警告他們擅闖吧！」，「 又不是把你朋友單位賣掉，只是帶客人上來看看，應該也無傷大雅吧。」，也有人指，「 把大門鎖換掉不就行了嗎？」。

另有網民指，「 其實方法還有很多，可以從地產經紀中收回鎖匙、跟管理處的人說不讓人上單位、在門口貼告示或甚至是換鎖。」。

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責任編輯：關海儀