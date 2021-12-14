【濠賭股】 惠譽列金沙美高梅澳博入負面觀察名單 濠賭股全綫被拋售

國際信貸評級機構惠譽將金沙中國（01928）母企拉斯維加斯金沙集團（美﹕LVS）、美高梅中國（02282）母企美高梅國際酒店集團（美﹕MGM）及澳博控股（00880）列入「負面觀察名單」，反映澳門監管的不確定等，消息拖累濠賭股急挫。金沙一度跌7.6%，低見17.06元，最新報17.18元，仍跌6.9%；美高梅更跌至歷史低位，跌幅曾逾一成，最新報4.3元，跌8.9%；澳博一度跌5%，低見4.96元，最新報5元，仍跌4.2%。

大行予金沙中國投資評級及目標價﹕

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至於銀河娛樂（00027）最新報39.4元，跌3.9%；永利澳門（01128）最新報5.64元，跌8.9%，創3年低；新濠國際（00200）最新報8.75元，跌7.3%。

惠譽指出，由於新冠肺炎疫情下，訪澳的內地旅客何時會回復亦不確定，加上如博企未能取得新賭牌，或條款過嚴，都會不利賭企信貸，並帶來負面影響。

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記者：郭秀慧