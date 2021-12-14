▲ 【虛擬資產】Nike收購虛擬時裝品牌RTFKT 新世界鄭志剛曾有份投資

潮流品牌Nike（美：NKE）部署進軍虛擬資產，宣布將收購虛擬波鞋及時裝NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）工作室 RTFKT（讀音：artifact）。值得留意是，RTFKT今年5月才完成800萬美元的種子輪融資，由風險創投機構 Andreessen Horowitz（a16z）牽頭投資，而新世界發展 （00017） 副主席鄭志剛也以個人身份參與投資。

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Nike 首席執行官 John Donahoe 表示，今次收購是加速公司數碼化轉型，讓集團能夠在體育、創意、遊戲和文化的交匯點為運動員及創作者提供服務。他又稱，RTFKT非常具才華，擁有一個真實且相互關聯的品牌，公司計劃繼續投資 RTFKT 品牌，服務和發展其創新和創意社區，並擴展 Nike 的數碼足跡和能力。

RTFKT 由 Benoit Pagotto、Chris Le 和 Steven Vasilev 於 2020 年創立，利用最新的遊戲引擎、NFT、區塊鏈身份驗證和增強現實以創建虛擬產品和體驗。

RTFKT曾在去年曾推出虛擬球鞋，以特斯拉卡車 Cyber Truck為靈感而設計的鞋款，其後RTFKT 透過後製方式讓Elon Musk 「穿上」這雙鞋，其後聲名大噪。