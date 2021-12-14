【半導體產業】報告：2021年OEM半導體設備　銷售總額預計突破8千億元新高

新冠疫情加速各行業數碼化過程，同時帶動全球半導體的需求不斷增長，SEMI（國際半導體產業協會）今（14日）於年度日本國際半導體展（SEMICON Japan）公布年終整體OEM半導體設備預測報告，預計全球原設備製造商（Original Equipment Manufacturer，OEM）今年的銷售總額將創下1,030億美元（約8千億港元）的業界新紀錄，較去年的710億美元（5,540億港元），大幅提升 44.7%。

從地區而言， 國際半導體產業協會 預計 ， 佔據2021年首三位 半導體 設備支出的分別為 中國 、南韓和 台灣 。 中國更有望延續2020年首次躍居的榜首地位，再次稱霸市場；台灣則有望於2022年和2023年重新奪第一名的寶座。

SEMI指，增長同時由半導體前段 （含晶圓製程、晶圓廠設施和光罩設備） 和後段 （含組裝、封裝和測試） 設備需求成長所帶動。其中晶圓廠設備在今年將增長43.8%，創下880億美元的業界新高，預計於2022年有12.4%的增長，達到990億美元，續於2023年才會開始小幅下滑0.5%，降至984億美元。

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儲存設備、5G應用需求推動

報告又指，全球半導體設備市場將持續增長，2022年的OEM銷售總額將可攀上1,140億美元（約8,890億港元）新高。其中由於企業與消費者對儲存的需求大增，推動半導體存儲芯片（DRAM）和快閃記憶體製造設備（NAND）的支出，DRAM有望於2022增長1%至153億美元（約1,194 億港元 ），NAND支出則比今年增長8%到206億美元（約1,607 億港元 ）。

另有5G和高效能計算（HPC）應用需求推動，半導體測試設備市場的銷售總額在 2021年 將較去年 增長29.6%，達到 78億美元（約608億港元） ， 並在2022年繼續增長4.9%。

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