【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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08:20 中央經濟工作會議 有三重壓力

10:10 中央經濟工作會議四大重點

11:40 商湯遲緩上市

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17:20 新七小褔

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24:30 Q&A 00354 中軟國際

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30:15 01299 友邦

33:30 01211 比亞迪

36:30 01909火岩控股

40:25 00716 勝獅貨櫃

42:35 00941 中移動

43:50 00914 海螺水泥

45:15 03069 華夏生科

46:30 00382 港交所

47:40 00853 微創醫療

51:20 00175 吉利

56:00 01801 信達生物

58:30 總結



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