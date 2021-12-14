【ET講股通】孫運喜：見真章（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股低開後走勢偏軟，尾市曾跌近400點。恒生指數收報23635點，跌318點。在美國聯儲局議息前，大市交投亦見淡靜，成交額僅千多億元。港股走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽 濠賭、內房股下挫

02：50 - 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結

04：27 - 英國首現Omicron死亡病例 新冠病毒見真章

06：50 - 美國聯儲局被批加息取態後知後覺 收水加息見真章

09：44 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

14：31 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 是否杯柄狀形態？44.3元有貨量度升幅可到甚麼位？

17：51 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 短期可重上13.72元買入價？

22：52 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 未有貨可追入？

25：03 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入甚麼價位可沽？

30：14 - 觀眾問股：小米 （01810） 有轉機嗎？

33：22 - 港股收市市況速報

34：44 - 個股推介：同仁堂國藥 （03613） →【按此速睇】

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3131603

******

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指全日反覆向下，一度跌逾400點，收報23635點，跌318點，大市總成交1,199億元。遭大行調低收入預測的濠賭股急跌，金沙中國 （01928） 跌6.9%；內房、物管股再受壓，華潤置地 （01109） 跌4.7%；新經濟股未扭頹勢，考慮派中期息的騰訊 （00700） 跌1.5%。恒指失守小雙底頸綫23800點，走勢糟糕。

兩大消息包括Omicron發展及儲局轉鷹，本周將見真章。上述消息前周一度震散股市，上周憂慮降溫帶動股市反彈，惟本周又再令股市受壓。英國出現首宗Omicron死亡個案，市場重新憂慮新病毒，昨晚美股下跌。另外，儲局今晚開始議息，多位大孖沙包括安聯首席經濟顧問埃里安，批評儲局主席鮑威爾做法落後通脹形勢。面對市場壓力，儲局對加息的態度或變得更鷹。靜待議息結果，港股明天料偏軟。

潛力股可留意同仁堂國藥 （03613） ，走勢乍現頭肩底，兩度突破頸綫後回落，可待回落至右肩底部支持10.2至10.5元入市，量度升幅目標13元，以右肩底部止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、長江基建、特步、中移動、龍源電力、小米︰立即觀看】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

******

＊重溫今早《ET開市直擊》聶振邦為你點評港股策略＊