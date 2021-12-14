  • 22°C
香港時間 : 20211214日 (二) 16:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊 700】 騰訊突審議派中期息 歷來首次

股樓投資 15:57 2021/12/14

分享：

騰訊控股（00700）公布，預期下周四（23日）審議一項決議，以批准派發中期息，引起市場的關注。騰訊自2004年上市以來，未曾派發過中期股息，除了在2009年3月，宣布派發0.1元特別息外，也未曾在業績會議外舉行董事會單獨審議派息事宜，若決議獲得通過，將打破騰訊一直以來只是派發末期息的慣例。

大行予騰訊投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +8
    +7

然而，市場對騰訊大增派息預期不高，因其股息率一向偏低，股價今日（14日）照跌，暫時最多跌2%，低見457.4元，最新報458.2元，跌1.8%，成交額54.4億元。

參考騰訊過往派息記錄，去年度末期股息為1.6元，上年度則為1.2元。

同場加映﹕【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 派息 騰訊 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【濠賭股】 惠譽列金沙美高梅澳博入負面觀察名單 濠賭股全綫被拋售

下一篇文章

【DELF2021】一連三日「數碼娛樂領袖論壇」結束 綫上綫下吸引逾1,800人參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款