【騰訊 700】 騰訊突審議派中期息 歷來首次

騰訊控股（00700）公布，預期下周四（23日）審議一項決議，以批准派發中期息，引起市場的關注。騰訊自2004年上市以來，未曾派發過中期股息，除了在2009年3月，宣布派發0.1元特別息外，也未曾在業績會議外舉行董事會單獨審議派息事宜，若決議獲得通過，將打破騰訊一直以來只是派發末期息的慣例。

大行予騰訊投資評級及目標價﹕

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然而，市場對騰訊大增派息預期不高，因其股息率一向偏低，股價今日（14日）照跌，暫時最多跌2%，低見457.4元，最新報458.2元，跌1.8%，成交額54.4億元。

參考騰訊過往派息記錄，去年度末期股息為1.6元，上年度則為1.2元。

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記者：郭秀慧