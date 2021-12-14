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【科技熱話】你個「樣」可能值20萬美金？俄機械人公司重金尋找「和藹可親的臉孔」

理財智慧 15:17 2021/12/14

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在現金資訊科技發達的年代，人們對個人私隱的保護意識也一直在提高，但假如有人出重金購買你那張臉的永久使用權，你又會如何選擇？

近日俄羅斯機器人公司Promobot就向全世界發出徵集，目標是「kind and friendly」的臉及這張臉的永久使用權，酬勞為20萬美元，申請方法為發送臉部照片予官方即可，目前要求為只收 25 歲以上、不限種族不限性別的臉，只要看起來「和藹可親」。

【電子商貿】掌舖智能行銷助手 夥Lalamove雙12直播吸多4倍觀眾【下一頁

該公司在2015年於俄羅斯的彼爾姆成立，公司報稱自己為北歐和東歐最大的「服務機器人」製造商，現時為 40 國客戶研製各種場所的服務機器人，一但成功錄用，申請者還須另外提供至少 100 小時演講及口述材料，當中包括創造複雜對話時交流的逼真聲音。項目目前已經截停，皆因反應過於熱烈，最高記錄為一天內收到 2 萬多份申請，但Promobot表示未來仍會有類似專案，有興趣人士可以持續留意官方消息的公佈。

外間相信此專案是未雨綢繆用以避免將來的版權以及肖像權等法律問題，目前該公司最著名的產品為一款名叫「Robo-C」的機械人，每個售價為2.5萬-5萬美金。因此亦有人質疑Promobot提出以20萬美元買斷一張臉是否為一個合理的價格。

【職場熱話】 打工仔兩頭不到岸 本因找到新工而辭職 卻在入職前遭新公司反悔不請【下一頁

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記者：鄭日棱

創新科技及應用 科技熱話 俄羅斯 機械人

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