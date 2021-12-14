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【DELF2021】一連三日「數碼娛樂領袖論壇」結束 綫上綫下吸引逾1,800人參與

理財智慧 15:52 2021/12/14

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由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）圓滿結束，一連三日的DELF 2021以綫上綫下形式進行，提供超過130個小時的內容，更設有以「海陸空」為主題的數碼娛樂體驗區，吸引接近30個國家或地區逾1,800名參與者，綫上總瀏覽量超過600,000次。

【電子消費券】政府周四將發放尾期1,000元電子消費券 預計300萬人獲派 【下一頁

數碼港行政總裁任景信表示，數碼娛樂產業發展繼續蓬勃，過去一年的用戶數目及行業收益均錄得強勁增長，對數碼娛樂的未來形勢充滿信心。數碼港的數碼娛樂社群日漸壯大，現時已匯聚近150家與數碼娛樂和電競相關公司，在數碼港提供的各種支援計劃下持續成長。任景信又指，將繼續推動數碼娛樂發展，擴展本地及國際業務網絡，讓業界展示成果，創造新機遇。

    點擊圖片放大
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【最新科技】加拿大團隊研發新型電池 可放入洗衣機清洗 未來將應用於「智慧衣」 【下一頁

一連三日的DELF 2021設有以「海陸空」為主題的數碼娛樂體驗區，分別有以「空」為主題的《2021 FAI 香港競速無人機公開賽》，「海」為主題的《城大水下機器人體驗區》，同時亦有體育數碼轉型體驗區，透過賽車、足球、高爾夫球、射擊、划艇及單車六大主題的電子競技項目與公眾分享數碼轉型對運動帶來的好處及轉變，帶領廣大市民走進嶄新的科技國度及推動本地業界發展。

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責任編輯：羅浩濂

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