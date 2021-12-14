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【中國經濟】摩根資管朱超平：中國政策重心趨寬鬆　料提振市場情緒利好股市

股市 14:54 2021/12/14

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【中國經濟】摩根資管朱超平：中國政策重心趨寬鬆　料提振市場情緒利好股市

中央經濟工作會議剛於上周舉行，摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為，中經會重申要做好就業、金融、貿易、外商直接投資、投資及預期的「六穩」，並強調在需求萎縮、供應衝擊及預期減弱三方面出現三重壓力，反映中央將政策心轉向經濟增長，意味中央對於長期結構性改革步伐更有耐性。

＊A股明年跑贏港股？南方明晟A50 （3003） vs 華夏A50 （2839）【按此速睇】

貝萊德智庫料美國明年加息但對通脹包容度更高，詳見【下一頁】

朱超平指，中國政策趨於寬鬆，將可助明年上半年經濟增長回穩，預期明年3月兩會期間，會將2022年實質經水齊增長目標訂於5%至6%，這或會提振投資市場情緒，並對股票估值構成支持。由於出口價格持續攀升，周期性行業短線或會跑贏大市。

他續稱，投資者仍要留意長線改革目標仍持續，包括共同富裕、去槓桿、減碳等，料繼續影響中國投資格局，因此有必要審慎選股，並繼續在長線增長區域保持投資，包括科技自給自足、再生能源及消費。

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港股 金融 共同富裕 股票 中國

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