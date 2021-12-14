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【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場

環球社會熱點 17:42 2021/12/14

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英國近期新冠肺炎疫情出現反彈，政府收緊防疫要求，PCR檢測需求大增。有英國媒體報道，美國電商亞馬遜將為入境英國旅客出售低價PCR檢測工具。據報英國政府最快本周，將亞馬遜納入官方批准供應商名單。報道分析指，亞馬遜加入競爭或改變PCR檢測工具市場局面。

英研究發現「隱形版」Omicron變種 PCR檢測或難分辨 【下一頁】

英國《衛報》報道，亞馬遜出售的PCR檢測工具適用於抵達英國後，第2日﹑第8日及終止隔離前接受的檢測，每個要價34.99英鎊（約361港元）。報道指英國政府最快周一（13日），將亞馬遜列入官方針對入境旅客批准供應商名單，惟英國當局網頁目前仍未有更新。

亞馬遜本月初起亦已向英國民眾出售測試工具，英國政府亦將亞馬遜納入普通民眾PCR檢測工具供應名單。亞馬遜位於索爾福德（Salford）於去年成立檢視處理中心，為員工處理檢測，新發售的檢測工具將在相同地點處理。

《衛報》分析指，亞馬遜出售低價PCR檢測工具加入競爭，或能改變市場局面。

放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打疫苗 【下一頁】

英國競爭及市場管理局（CMA）主席Andrew Tyrie 形容，目前PCR檢測工具市場「山寨林立」（rip-off jungle），充斥大量定價過高﹑服務欠佳、虛假廣告等情況，雖然有當地媒體數月前曝光情況，惟仍未能解決問題。

CMA表示，已去信25間PCR檢測工具供應商，要求解決問題，否則將採取法律行動，當局亦開始對2間公司展開調查。早前亦有不少公司在亞馬遜網站賣廣告，以測試費用低於1英鎊（約10港元）誤導消費者，據報亞馬遜公司亦已刪除大量類似PCR檢測工具資訊。

英國政府為應對Omicron變種傳播，重推強制入境PCR測試要求。因為當局一直被指摘未能控制檢測工具市場，部分準備前往英國旅客表示，PCR檢測工具供不應求，從部分小型公司購買工具後，亦遲遲未能收到。

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責任編輯：李俊儀

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