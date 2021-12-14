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【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針

環球社會熱點 14:49 2021/12/14

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英格蘭由本周起向所有成人提供第3針。不少英國民眾憂慮Omicron變種，紛紛湧至各個接種中心接種第3針疫苗，輪候時間長達5小時，而預約接種網站更一度崩潰。

【英國疫情】英超一周42人確診 曼聯對賓福特取消 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周日（12日）發表電視演説，宣布英格蘭本周起向所有年滿18歲、完成接種第2針滿3個月的人提供第3針疫苗。

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英國國民保健服務（NHS）網上系統周三（15日）才會開放18至29歲人士預約接種，但約翰遜表示他們周一（13日）起可無需預約入内接種。

約翰遜發表演説後，英格蘭各地的疫苗接種中心都排起長龍。《My London》報道，倫敦聖多馬醫院（St Thomas' Hospital）周一已現人龍，大批民眾在外排隊等候接種第3針。

有排隊等候的大學生讚賞約翰遜讓18至29歲民眾無需預約入内接種的安排，指比較適合他們這類經常外出的年輕人。

【新冠疫苗】英今年為所有成人提供第3針 日打百萬劑 【下一頁】

也有一名30多歲民眾表示自己來自美國，希望趁聖誕節假期返美。他直言雖然要排隊長達5小時，但他憂慮Omicron變種疫情，希望在返美前接種第3針。

另外，曾有超過10萬人同時湧入英國國民保健服務（NHS）的預約接種網站，導致網站一度崩潰無法運作。NHS 發言人指網站修復需時，要求民眾稍後時間再進入網站預約。

約翰遜透露周一當日共有超過50萬民眾預約接種第3針。

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責任編輯：鄭錦玲

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