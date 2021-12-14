巴黎奧運開幕禮創先河 移師塞納河舉辦

奧運會的開幕禮素來是重點活動，開幕場館的門票往往是一票難求。巴黎奧組委日前宣布，2024年奧運會將在巴黎市內的塞納河舉行，歡迎公眾一同參與，此舉將創下夏季奧運會的先河。

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巴黎奧組委周一（13日）在Twitter宣布，2024年的巴黎奧運會將在塞納河（Seine）的奧斯特利茨橋（Pont d'Austerlitz）及耶拿橋（Pont d'Iéna）之間，約6公里流域舉行，讓市民大眾可以一同參與。

巴黎奧組委主席埃斯唐蓋（Tony Estanguet）透露，希望打造一次奧運會史上最「膽大及無障礙」（audacious and accessible）的開幕禮，並藉此向大眾展示2024巴黎奧運將會與眾不同。

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屆時，來自超過200個國家及地區的運動員將乘坐逾160艘船隻「進場」，預計將吸引高達60萬民眾圍觀。船隊將途徑多個巴黎著名地標景點，如巴黎聖母院﹑羅浮宮及艾菲爾鐵塔。同時，岸邊亦有眾多表演。

假如巴黎奧運的開幕禮順利舉行，不但會是史上最大型的開幕禮，亦將是奧運數上首次移師體育場館外舉行，更是首個免費向公眾開放的開幕禮。

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責任編輯：吳漢培