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內房世茂系股債雙跌　對內房有何啟示？

股市 14:22 2021/12/14

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世茂 （00813） 股價、債券價格急跌，再度引發市場對內房憂慮，加上摩通下調世茂 （00813） 及世茂服務 （00873） 的評級至「減持」，世茂、世茂服務股價今早齊破底，世茂跌幅達一成半，世茂服務跌幅更逼近三成，拖累內房股、物管股急挫；世茂系股債雙跌對內房有何啟示？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股乏力上衝 電力股繼續強勢*【按此－附time code】

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48：58 - 觀眾問股：道指明年會否失30000點？美股走勢點睇？
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52：11 - 財經日誌提提你

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