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【理財智慧】開公司最怕遇到訴訟 考慮買定份專業保險

理財智慧 17:01 2021/12/15

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有不少人在開設公司的時候，難免都會害怕遇上訴訟的問題，因為當面對訴訟的時候，都需要聘請律師去處理法律文件，但一宗官司可能都動輒幾十萬，是一個「勞民傷財」的活動，即使勝訴也不一定「賠得足」(最多只有實付的費用七到八成) ，因此不少公司都會推出「專業保險」，主要是應付突如其來的法律訴訟以及對客戶的賠償。

專業保險

專業保險 (Professional Indemnity Insurance) 是商業保險的一種，是為了避免你的客戶透過民事訴訟向你提出索償時，提供法律上的支援和財政上的幫助。不少的專業人士都會購買專業保險以保障自己，例如會計師、醫療專業人員、保險經紀、教業專業人士等，但專業保險是公司投保而非個人投保。

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例如會計師為客人提供專業的會計建議，後來客戶發現會計師的建議被證明不正確，導致客人造成損失，而客人便向法庭入稟，向會計師追討損失。而如果會計師樓有購買專業保險，包括法律費用或客戶造成的損失，均可以獲得賠償。

刑事不受保

香港也有法律的要求，要求部分的專業人士必須購買專業保險，包括醫生、保險經紀和律師等。不少的專業保險保障範圍也相當廣泛，包括因為專業人士的疏忽所引致的索償、侵權、誹謗等的訴訟都受保，但部分的行為卻不受保，例如刑事或非法行為、保單生效前的申索、破產等。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

但讀者要留意，並不是所有的保險公司都有銷售專業保險，一些比較大型的保號都沒有提供，因此如果讀者真的有需要的話，可以聯絡保險中介人，他們便會為讀者提供相關的資料，因為每間公司性質的不同，也會直接影響保費。

 

 

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責任編輯：陳佳恩

財務自由 律師 民事訴訟 經濟 保險公司 保險經紀 醫生 誹謗 銷售 會計
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